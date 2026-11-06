Chiriquí: buscan a Álvaro Palacio Montezuma desaparecido en Bugaba

Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación para localizar a Álvaro Palacio.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí , inició una investigación por la desaparición de Álvaro Palacio Montezuma, de 26 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de octubre de 2026, en el distrito de Bugaba.

De acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades, el joven salió de su residencia, ubicada en la comunidad de Portón, Celmira, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, y desde entonces se desconoce su paradero.

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La Fiscalía solicita el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita localizarlo.

¿Cómo identificar a Álvaro Palacio Montezuma?

Según la descripción proporcionada por las autoridades, el joven presenta las siguientes características físicas:

Edad: 26 años.

Estatura: Baja.

Cabello: Liso y de color negro.

Ojos: Achinados.

Peso aproximado: 100 libras.

La Procuraduría también informó que Álvaro es de origen indígena y presenta una discapacidad intelectual, información que forma parte de la descripción difundida para facilitar su localización.

¿Dónde brindar información sobre el joven desaparecido en Chiriquí?

La Fiscalía Regional de Chiriquí habilitó los siguientes números telefónicos para recibir información que contribuya a encontrar a Álvaro Palacio Montezuma:

Agencia Subregional de Bugaba: 728-0328.

Policía Nacional: 728-0346.

Las autoridades indicaron que toda la información proporcionada será manejada con estricta confidencialidad.