Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2026 - 09:52

IMA realizará agroferia este sábado: conoce el punto de venta y horario

El IMA realizará una agroferia en la comarca Ngäbe Buglé este sábado 7 de noviembre. Conoce dónde estará y el horario de atención.

IMA realizará agroferia este sábado.

IMA realizará agroferia este sábado.

IMA
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará agroferias este sábado 7 de noviembre de 2026, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles. Conoce el punto de venta y el horario de atención.

¿Dónde estará la agroferia del IMA este sábado?

De acuerdo con el calendario divulgado por la institución, la jornada se desarrollará en la comarca Ngäbe Buglé, específicamente en:

Distrito de Ñole Duima:

  • Junta Comunal de Cerro Iglesia.

¿Cuál será el horario de atención?

La agroferia está programada para iniciar a las 8:00 a.m., según el calendario del IMA.

Estas jornadas buscan facilitar a las familias el acceso a alimentos y productos de primera necesidad a precios accesibles.

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