IMA realizará agroferia este sábado: conoce el punto de venta y horario

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará agroferias este sábado 7 de noviembre de 2026, con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles. Conoce el punto de venta y el horario de atención.

Contenido de Interés: IFARHU entregará tarjetas PUNCH para el cobro del PASE-U este sábado 7 de noviembre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Dónde estará la agroferia del IMA este sábado?

De acuerdo con el calendario divulgado por la institución, la jornada se desarrollará en la comarca Ngäbe Buglé, específicamente en:

Distrito de Ñole Duima:

Junta Comunal de Cerro Iglesia.

¡Atención! Tenemos agroferia en el distrito de Nole Duima.



Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/iYhclxYTua — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) November 5, 2026

¿Cuál será el horario de atención?

La agroferia está programada para iniciar a las 8:00 a.m., según el calendario del IMA.

Estas jornadas buscan facilitar a las familias el acceso a alimentos y productos de primera necesidad a precios accesibles.