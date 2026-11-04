Veraguas Nacionales -  4 de noviembre de 2026 - 13:34

¡Atención! IMA confirma dos agroferias para este viernes 6 de noviembre: conoce dónde serán

El IMA anunció dos jornadas de agroferias para este viernes 6 de noviembre. Las jornadas comenzarán a las 8:00 a.m.

¡Vuelven las agroferias del IMA!

¡Vuelven las agroferias del IMA!

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este viernes 6 de noviembre de 2026 realizará dos agroferias en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, donde los consumidores podrán adquirir productos alimenticios a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m., según la programación divulgada por la institución.

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¿Dónde serán las agroferias del IMA este viernes 6 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del IMA, las agroferias se desarrollarán en los siguientes puntos de la provincia de Veraguas:

  • Cuadro Deportivo de Llano Catival Cabecera, distrito de Mariato.

  • Cancha Deportiva de Quebro, distrito de Mariato.

Ambas jornadas están programadas para iniciar a las 8:00 a.m.

¿Qué deben llevar los compradores a las agroferias del IMA?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario recordó a los ciudadanos que deben llevar los siguientes artículos para realizar sus compras:

  • Cédula de identidad personal.

  • Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.

Las agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para facilitar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.

Se recomienda a los interesados acudir temprano y mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución ante posibles cambios en la programación.

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