¡Atención! IMA confirma dos agroferias para este viernes 6 de noviembre: conoce dónde serán

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este viernes 6 de noviembre de 2026 realizará dos agroferias en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, donde los consumidores podrán adquirir productos alimenticios a precios accesibles.
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¿Dónde serán las agroferias del IMA este viernes 6 de noviembre?
De acuerdo con el calendario del IMA, las agroferias se desarrollarán en los siguientes puntos de la provincia de Veraguas:
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Cuadro Deportivo de Llano Catival Cabecera, distrito de Mariato.
Cancha Deportiva de Quebro, distrito de Mariato.
Ambas jornadas están programadas para iniciar a las 8:00 a.m.
¿Qué deben llevar los compradores a las agroferias del IMA?
El Instituto de Mercadeo Agropecuario recordó a los ciudadanos que deben llevar los siguientes artículos para realizar sus compras:
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Cédula de identidad personal.
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Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.
Las agroferias forman parte de las iniciativas del IMA para facilitar el acceso de la población a productos de la canasta básica a precios accesibles.
Se recomienda a los interesados acudir temprano y mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución ante posibles cambios en la programación.