Panamá celebra este miércoles 4 de noviembre de 2026 el día de los símbolos patrios con los tradicionales desfiles patrios, que reunirán a bandas escolares, agrupaciones independientes, delegaciones cívicas y estamentos de seguridad en distintos puntos de la capital.
Panamá Nacionales - 4 de noviembre de 2026 - 08:45
VIDEO | Desfiles patrios en vivo hoy 4 de noviembre: mira las bandas escolares e independientes en Panamá
Sigue en vivo los desfiles patrios de este miércoles 4 de noviembre en Panamá. Conoce las dos rutas oficiales y disfruta de las presentaciones.
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