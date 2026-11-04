Panamá Nacionales -  4 de noviembre de 2026 - 08:45

VIDEO | Desfiles patrios en vivo hoy 4 de noviembre: mira las bandas escolares e independientes en Panamá

Sigue en vivo los desfiles patrios de este miércoles 4 de noviembre en Panamá. Conoce las dos rutas oficiales y disfruta de las presentaciones.

Desfiles patrios en vivo hoy 4 de noviembre

Desfiles patrios en vivo hoy 4 de noviembre

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá celebra este miércoles 4 de noviembre de 2026 el día de los símbolos patrios con los tradicionales desfiles patrios, que reunirán a bandas escolares, agrupaciones independientes, delegaciones cívicas y estamentos de seguridad en distintos puntos de la capital.

Desfiles patrios en vivo: transmisión desde las rutas de la ciudad de Panamá

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