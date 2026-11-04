Día de los Símbolos Patrios en Panamá: ¿por qué se celebra el 4 de noviembre?

Cada 4 de noviembre, Panamá conmemora el Día de los Símbolos Patrios una fecha dedicada a rendir homenaje a la Bandera Nacional, el Escudo de Armas y el Himno Nacional, emblemas que representan la historia, la soberanía y la identidad del país.

Esta celebración forma parte de las Fiestas Patrias de noviembre y está establecida en la Ley 34 del 15 de diciembre de 1949, reformada mediante la Ley 2 del 23 de enero de 2012, que reglamenta el uso de los símbolos nacionales.

¿Por qué se celebra el Día de los Símbolos Patrios el 4 de noviembre?

El artículo 50 del Texto Único de la Ley 34 de 1949 declara el 4 de noviembre de cada año como el Día de los Símbolos de la Nación.

El Día de los Símbolos de La Nación se conmemora cada 4 de noviembre en Panamá, mediante la Ley 2 del 23 de enero de 2012, la cual reformó la Ley 34 de 1949, para honrar los emblemas que representan la historia, soberanía e identidad nacional.



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La normativa también establece que el Órgano Ejecutivo debe promover actividades en los centros educativos oficiales y particulares, así como en las instituciones públicas, para rendir homenaje a los símbolos nacionales y sus autores.

Desde 2013, esta fecha se conmemora oficialmente bajo la denominación de Día de los Símbolos de la Nación. Anteriormente, el 4 de noviembre era conocido principalmente como el Día de la Bandera.

¿Cuáles son los tres símbolos patrios de Panamá?

Los símbolos nacionales representan acontecimientos históricos, valores y elementos de la cultura panameña.

Bandera Nacional: representa la identidad, la soberanía y los valores de la República de Panamá. Fue confeccionada por María Ossa de Amador.

Escudo de Armas: simboliza la historia de Panamá y los ideales que acompañaron el nacimiento de la República. Su diseño original fue elaborado por Nicanor Villalaz.

Himno Nacional: expresa los sentimientos patrióticos y los ideales de la nación. Su música fue compuesta por Santos Jorge y su letra fue escrita por Jerónimo de la Ossa.

¿Qué establece la ley sobre el respeto a los símbolos patrios?

La legislación panameña establece disposiciones para el uso, la exhibición y la conservación de la Bandera Nacional, el Escudo de Armas y el Himno Nacional.

Estos emblemas deben recibir el respeto correspondiente por su importancia histórica y su representación de la identidad del país.

El Día de los Símbolos Patrios también constituye una oportunidad para fortalecer los valores cívicos y recordar los acontecimientos que marcaron la historia de Panamá.

La conmemoración