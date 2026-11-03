Bono permanente de B/.40 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se pagará en diciembre de 2026?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 438 recibirán en diciembre el tercer y último pago del bono permanente de 2026, correspondiente a B/.40.00.

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha exacta para este desembolso, se prevé que el pago se realice durante la segunda quincena de diciembre, tomando como referencia la metodología aplicada por la CSS en pagos anteriores.

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¿Cuánto reciben los jubilados y pensionados por el bono permanente?

La Ley 438 del 14 de junio de 2024 establece una bonificación anual de B/.140.00, distribuida en tres pagos:

Abril: B/.50.00.

Agosto: B/.50.00.

Diciembre: B/.40.00.

De esta manera, el desembolso de diciembre completará los B/.140.00 correspondientes al año 2026.

¿Quiénes tienen derecho al bono permanente?

El beneficio está dirigido a los jubilados y pensionados que se encontraban activos en las planillas de pago de la CSS al momento de la entrada en vigor de la norma, conforme a las condiciones establecidas en la legislación.

¿De dónde provienen los fondos para pagar el bono?

Los recursos destinados a esta bonificación provienen del 30.77 % de la recaudación del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, según el mecanismo de financiamiento contemplado en la ley.

Este impuesto establece una tasa de B/.0.065 por cada grado de contenido alcohólico por litro de bebida.

¿Cuándo pagará la CSS el bono de B/.40 en diciembre de 2026?

La tercera partida del bono permanente está prevista para diciembre de 2026.

De acuerdo con la metodología utilizada en desembolsos anteriores, el pago podría realizarse durante la segunda quincena del mes.

Sin embargo, los jubilados y pensionados deberán esperar el anuncio oficial de la CSS para conocer la fecha exacta de acreditación o entrega del beneficio.

Se recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución para consultar cualquier actualización sobre el calendario de pagos.