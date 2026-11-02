Jubilados y pensionados: nuevos descuentos comenzarán a regir en seis meses

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó este lunes 2 de noviembre de 2026 la nueva ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, ampliando los descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.

Sin embargo, los nuevos descuentos no podrán solicitarse de inmediato , ya que la normativa establece que comenzarán a aplicarse seis meses después de su promulgación.

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¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley de descuentos a jubilados?

De acuerdo con el texto aprobado por la Asamblea Nacional, la nueva ley entrará en vigor seis meses después de su promulgación, es decir, de su publicación oficial en la Gaceta Oficial.

Erick Santos

Por lo tanto, aunque el presidente Mulino sancionó la normativa este lunes 2 de noviembre, los beneficiarios deberán esperar hasta que se cumpla el plazo establecido para exigir los nuevos descuentos.

La fecha exacta dependerá del día en que la ley sea publicada oficialmente.

¿Cuáles son los nuevos descuentos para jubilados y pensionados?

La reforma amplía los beneficios contemplados en la Ley 6 de 1987, principalmente en productos y servicios relacionados con la salud, la movilidad y las necesidades de los adultos mayores.

Entre los beneficios se encuentran descuentos en:

Medicamentos: bajo las condiciones establecidas en la normativa.

Consultas médicas: tanto generales como especializadas.

Exámenes de laboratorio y radiografías.

Tratamientos oncológicos: incluidos determinados servicios y productos relacionados con la atención del cáncer.

Equipos de asistencia: prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones y andaderas.

Artículos de cuidado personal: pañales desechables para adultos.

Servicios funerarios: compra de ataúdes, urnas y contratación de servicios funerarios.

Trámites de vivienda: determinados gastos notariales y registrales, cuando se cumplan los requisitos legales.

La normativa también contempla beneficios para equipos y artículos de asistencia, como sanitarios portátiles, sillas de baño, camas hospitalarias y colchones especializados.

Multas de hasta B/.5,000 por incumplir los descuentos

La nueva legislación también modifica las sanciones para las personas naturales y jurídicas que incumplan la obligación de otorgar los descuentos establecidos.

Las multas podrán alcanzar los B/.5,000, según la infracción y las disposiciones aplicables.

Estas medidas buscan reforzar el cumplimiento de los beneficios reconocidos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

¿Quiénes podrán solicitar los beneficios?

Los descuentos estarán dirigidos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 6 de 1987 y sus modificaciones.

Los beneficiarios deberán acreditar su condición mediante los documentos correspondientes, como la cédula de identidad personal, el carné de jubilado o pensionado o la documentación migratoria aplicable.

Mientras transcurre el plazo de seis meses establecido para la entrada en vigor de la reforma, los descuentos que ya contempla la legislación vigente continuarán aplicándose.