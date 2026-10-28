Jubilados y pensionados podrían recibir 20% de descuento en pañales para adultos en Panamá

Los jubilados y pensionados en Panamá podrían acceder a un descuento del 20% en pañales para adultos, según el Proyecto de Ley 746, aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional. La propuesta también incorpora nuevos beneficios para la tercera edad, aunque todavía requiere completar el trámite legislativo correspondiente.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundos de Jubilados, explicó que se acordó proponer un descuento del 20% para pañales de adultos, en lugar de eliminar impuestos. La iniciativa también contempla un 30% en tratamientos oncológicos, mantiene el 20% en medicamentos y propone un 15% para artículos destinados a adaptar las viviendas de adultos mayores, como barandales y pisos especiales.

El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, y el diputado Javier Sucre, brindan detalles sobre los descuentos contemplados en el Proyecto de Ley No. 746 que establece beneficios a los jubilados, pensionados y tercera edad, el cual fue aprobado en segundo debate por la… pic.twitter.com/UqYplNaPje — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Por su parte, el diputado Javier Sucre señaló que el proyecto busca permitir que los comercios deduzcan de sus declaraciones de renta los descuentos otorgados a adultos mayores. También indicó que la propuesta contempla la aplicación de descuentos en restaurantes y franquicias, con excepción de las fondas, y beneficios relacionados con exámenes médicos y radiología.

Cortés afirmó que aún está pendiente una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para abordar el aumento de las pensiones. Asimismo, pidió al presidente de la República sancionar y promulgar el Proyecto de Ley 746 una vez concluya su trámite. Los nuevos descuentos todavía no deben considerarse vigentes por el solo hecho de haber superado el segundo debate.