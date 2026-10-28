¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Digital? Panamá anuncia premios por B/.440,000

El primer sorteo de la Lotería Fiscal Digital está anunciado para el 29 de diciembre de 2026, con una bolsa de B/.440,000 en premios, según la información suministrada. Los participantes deberán registrar sus facturas electrónicas válidas en la plataforma Panamá Conecta para obtener los tiquetes digitales correspondientes.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal Digital?

Para participar, los ciudadanos deberán ingresar a panamaconecta.gob.pa, registrarse o iniciar sesión, seleccionar el servicio Lotería Fiscal Digital y escanear el código QR de sus facturas electrónicas. Cada documento registrado y validado por la Dirección General de Ingresos (DGI) generará un número de tiquete digital para el sorteo correspondiente.

El primer sorteo de la Lotería Fiscal Digital será el 29 de diciembre de 2026, confirmó el @Mef_Pma. Serán B/.440,000 en premios.



Participan las facturas válidas emitidas del 29 de octubre al 25 de diciembre, y deben ser registradas en la plataforma https://t.co/0b1etUi8ti.



De… pic.twitter.com/fM12nFHYgw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

De acuerdo con las fechas anunciadas en la información suministrada, participarán facturas emitidas entre el 29 de octubre y el 25 de diciembre de 2026. La reglamentación exige que los documentos estén a nombre del participante y cumplan los requisitos de validez. También establece límites de antigüedad y plazos de registro que deben respetarse.

En un sorteo nacional, la distribución reglamentada contempla 80 premios de B/.500, 80 de B/.2,500 y 40 de B/.5,000, para un total de B/.440,000. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la DGI, coordinará los sorteos y sus mecanismos de supervisión.