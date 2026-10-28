Lluvias, deslizamientos y crecida de ríos mantienen en alerta a comunidades de Veraguas

Las condiciones meteorológicas adversas en la provincia de Veraguas han generado preocupación entre las comunidades debido a las lluvias , los deslizamientos de tierra, las crecidas de ríos, los fuertes oleajes y los vientos registrados en distintos puntos de la costa del Pacífico veragüense.

La situación se suma a las afectaciones que enfrentan varias familias desde el terremoto del pasado 9 de octubre y la réplica registrada el martes 27 de octubre, que habría ocasionado daños en viviendas y obligado a residentes de algunas comunidades a buscar refugio en zonas altas.

Lluvias y deslizamientos afectan a comunidades de Las Palmas

En sectores como Puerto Vidal, en el distrito de Las Palmas, las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas han provocado deslizamientos de tierra, lo que representa un riesgo para las familias que residen en estas áreas.

Además, la crecida de un río afectó a tres familias, según la información suministrada. Ante estas condiciones, algunos residentes buscaron lugares elevados para resguardarse.

Las nuevas afectaciones aumentan la preocupación de las comunidades que todavía intentan recuperarse de los daños ocasionados por los recientes movimientos sísmicos.

Fuertes oleajes preocupan a residentes de zonas costeras

La situación también mantiene en alerta a sectores como Río Pavo, isla Leones e isla Gobernadora, donde los fuertes oleajes han obligado a algunas familias a abandonar sus viviendas temporalmente y buscar lugares más seguros.

Las condiciones del mar, sumadas a las lluvias y los vientos, representan un riesgo para las comunidades ubicadas en zonas costeras de la provincia.

Sinaproc mantiene el monitoreo en las zonas afectadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene labores de monitoreo en estos sectores para dar seguimiento a las condiciones y a los posibles riesgos que enfrentan las comunidades.

Mientras persisten las condiciones meteorológicas adversas, las familias de las áreas afectadas permanecen atentas a la evolución de la situación y a las indicaciones de las autoridades.