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EN VIVO | Resultados del sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de hoy, 28 de octubre

Resultados del sorteo Miercolito

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Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo Miercolito correspondiente al 28 de octubre del 2026.

Por Noemí Ruíz

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo Miercolito correspondiente al 28 de octubre del 2026.

Contenido de interés: Pirámide de Chakatín para el sorteo Miercolito del 28 de octubre de 2026

¿A qué hora inicia el sorteo del 28 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 28 de octubre del 2026.

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