Sorteo Miercolito se juega hoy jueves 15 de octubre: hora del sorteo y cuándo conocer los resultados

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará hoy, jueves 15 de octubre de 2026, el sorteo Miercolito, que originalmente estaba programado para el miércoles 14 de octubre. La institución anunció el cambio de fecha debido a los recientes acontecimientos sísmicos registrados en Panamá y confirmó que los resultados se conocerán después de realizarse el sorteo.