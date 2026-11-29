Este lunes 30 de noviembre de 2026, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) iniciará una nueva jornada de entrega de tarjetas PUNCH, dirigida a 8,038 acudientes extranjeros de estudiantes beneficiarios de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
IFARHU: ¿dónde retirar las tarjetas PUNCH este lunes 30 de noviembre?
De acuerdo con la programación de la entidad, los acudientes extranjeros podrán retirar sus tarjetas en los siguientes lugares:
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Ciudad capital: Los Andes Mall, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Panamá Oeste: sucursal de la Caja de Ahorros ubicada frente al parque Libertador de La Chorrera.
Interior del país: sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros, con excepción de La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos, y Santiago Centro, en la provincia de Veraguas.
¿Qué documentos deben presentar los acudientes extranjeros para retirar la tarjeta PUNCH?
Para retirar la tarjeta PUNCH, los acudientes deberán presentar únicamente su pasaporte vigente o cédula de extranjero residente o naturalizado, según corresponda.
El IFARHU recordó que no será necesaria la presencia del estudiante ni de acompañantes, con el propósito de agilizar el proceso de entrega de las tarjetas.