Este lunes 30 de noviembre de 2026, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) iniciará una nueva jornada de entrega de tarjetas PUNCH , dirigida a 8,038 acudientes extranjeros de estudiantes beneficiarios de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

El proceso se extenderá hasta el jueves 3 de diciembre y se desarrollará en diferentes puntos habilitados a nivel nacional.

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IFARHU: ¿dónde retirar las tarjetas PUNCH este lunes 30 de noviembre?

De acuerdo con la programación de la entidad, los acudientes extranjeros podrán retirar sus tarjetas en los siguientes lugares:

Ciudad capital: Los Andes Mall, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Panamá Oeste: sucursal de la Caja de Ahorros ubicada frente al parque Libertador de La Chorrera.

Interior del país: sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros, con excepción de La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos, y Santiago Centro, en la provincia de Veraguas.

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre, 8,038 acudientes extranjeros podrán retirar sus tarjetas PUNCH en los puntos habilitados de la Caja de Ahorros. Deberán presentar pasaporte vigente o cédula de extranjero residente o naturalizado. pic.twitter.com/RUblfTvogV — IFARHU (@IFARHU) November 26, 2026

¿Qué documentos deben presentar los acudientes extranjeros para retirar la tarjeta PUNCH?

Para retirar la tarjeta PUNCH, los acudientes deberán presentar únicamente su pasaporte vigente o cédula de extranjero residente o naturalizado, según corresponda.

El IFARHU recordó que no será necesaria la presencia del estudiante ni de acompañantes, con el propósito de agilizar el proceso de entrega de las tarjetas.