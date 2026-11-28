La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que, entre el 15 y el 27 de noviembre de 2026, recibió 97 medicamentos distintos, por un valor de B/.5.7 millones, que ya se encuentran disponibles en las farmacias de la institución. A estas entregas se sumarán otros 42 medicamentos hasta el 10 de diciembre.

Como parte del proceso de abastecimiento, para el lunes 30 de noviembre está programado el ingreso al inventario de 2,414,400 tabletas de irbesartán de 300 miligramos, medicamento que, una vez recibido, comenzará a ser distribuido hacia las unidades ejecutoras y estará disponible en la red institucional a partir del miércoles 2 de diciembre.

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CSS reporta cerca del 95 % de abastecimiento de medicamentos

De acuerdo con el balance de abastecimiento al 27 de noviembre, la institución mantiene existencias de 530 de los 560 medicamentos que abastece, ya sea en las instalaciones de salud o en sus centros de distribución ubicados en Panamá, Divisa y Chiriquí, lo que representa cerca del 95 % del inventario institucional. Asimismo, los 36 medicamentos incluidos en la lista de seguimiento prioritario denominada Faro cuentan con existencias.

La CSS también mantiene en marcha la programación de nuevas compras y entregas de medicamentos:

42 medicamentos con fecha confirmada de recepción, por una inversión estimada de B/.7.4 millones.

104 medicamentos solicitados a proveedores, por un valor estimado de B/.15.2 millones.

50 medicamentos en proceso de compra, por B/.14.8 millones.

La @CSSPanama informó que entre el 15 y el 27 de noviembre de 2026, se recibieron 97 medicamentos distintos, por un valor de B/. 5.7 millones, que ya se encuentran disponibles en las farmacias de la Caja de Seguro Social (CSS).



A estas entregas se sumarán otros 42 medicamentos,… pic.twitter.com/fQVuSf49pO — Telemetro Reporta (@TReporta) November 28, 2026

¿Cómo consultar la disponibilidad de medicamentos en las farmacias de la CSS?

La institución recomienda a los asegurados consultar previamente la plataforma Mi Farma Digital, donde podrán verificar si el medicamento que necesitan se encuentra disponible en su instalación de salud más cercana.