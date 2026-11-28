La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, entre el 15 y el 27 de noviembre de 2026, recibió 97 medicamentos distintos, por un valor de B/.5.7 millones, que ya se encuentran disponibles en las farmacias de la institución. A estas entregas se sumarán otros 42 medicamentos hasta el 10 de diciembre.
CSS reporta cerca del 95 % de abastecimiento de medicamentos
De acuerdo con el balance de abastecimiento al 27 de noviembre, la institución mantiene existencias de 530 de los 560 medicamentos que abastece, ya sea en las instalaciones de salud o en sus centros de distribución ubicados en Panamá, Divisa y Chiriquí, lo que representa cerca del 95 % del inventario institucional. Asimismo, los 36 medicamentos incluidos en la lista de seguimiento prioritario denominada Faro cuentan con existencias.
La CSS también mantiene en marcha la programación de nuevas compras y entregas de medicamentos:
-
42 medicamentos con fecha confirmada de recepción, por una inversión estimada de B/.7.4 millones.
104 medicamentos solicitados a proveedores, por un valor estimado de B/.15.2 millones.
50 medicamentos en proceso de compra, por B/.14.8 millones.
¿Cómo consultar la disponibilidad de medicamentos en las farmacias de la CSS?
La institución recomienda a los asegurados consultar previamente la plataforma Mi Farma Digital, donde podrán verificar si el medicamento que necesitan se encuentra disponible en su instalación de salud más cercana.