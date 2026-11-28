Las altas temperaturas y una elevada sensación térmica marcarán las condiciones del clima en Panamá este sábado 28 de noviembre de 2026, principalmente en el sector Pacífico del país, según el aviso de prevención emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Clima en Panamá: regiones bajo aviso de prevención este sábado 28 de noviembre
El aviso de prevención por altas temperaturas y elevada sensación térmica comprende las siguientes regiones:
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Tierras bajas de Chiriquí
Sur y centro de Veraguas
Los Santos
Herrera
Coclé
Panamá Oeste
Panamá
Darién
Comarca Emberá
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que, desde horas tempranas de la mañana, la sensación térmica podría alcanzar los 30 °C y aumentar considerablemente durante el mediodía, incrementando el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente en personas expuestas prolongadamente al sol o que realicen actividades físicas intensas.