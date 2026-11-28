Temeperaturas altas en Panamá. Imagen creada con IA/Telemetro

Por Ana Canto Las altas temperaturas y una elevada sensación térmica marcarán las condiciones del clima en Panamá este sábado 28 de noviembre de 2026, principalmente en el sector Pacífico del país, según el aviso de prevención emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se mantendrá un ambiente mayormente seco y cálido, con temperaturas máximas de entre 32 °C y 36 °C. Estas condiciones, combinadas con otros factores ambientales, podrían generar una sensación térmica de entre 35 °C y 42 °C. El aviso de prevención permanecerá vigente hasta las 3:59 p.m. del lunes 30 de noviembre.

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