Un total de 8,038 acudientes extranjeros de estudiantes beneficiarios de becas y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) podrán retirar sus tarjetas PUNCH del lunes 30 de noviembre al jueves 3 de diciembre de 2026, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ).

Para recibir la tarjeta, los acudientes deberán presentar su pasaporte vigente o cédula de extranjero residente o naturalizado, según corresponda.

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IFARHU: lugares habilitados para la entrega de tarjetas PUNCH

Ciudad de Panamá: Los Andes Mall, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Panamá Oeste: exclusivamente en la sucursal de la Caja de Ahorros ubicada frente al parque Libertador, en la avenida Las Américas, distrito de La Chorrera.

Interior del país: en las sucursales habilitadas de la Caja de Ahorros.

Las sucursales de la Caja de Ahorros que no estarán habilitadas para este proceso son:

La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

Santiago Centro, en la provincia de Veraguas.

¿Qué documentos deben presentar los acudientes para retirar la tarjeta PUNCH?

El IFARHU recordó que, para retirar la tarjeta, no será necesaria la presencia del estudiante ni de acompañantes. El acudiente deberá presentar únicamente su documento de identificación correspondiente, con el propósito de agilizar la entrega.