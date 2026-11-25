Centros de entrega de la tarjeta PUNCH.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció la entrega de las tarjetas PUNCH del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Guna Yala, este jueves 26 de noviembre.

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Narganá

Centro de pago: Escuela Modelo Sayla Olonibiguinya

Consulta las escuelas y los corregimientos que deben retirar sus tarjetas en este enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

¿Qué deben presentar los beneficiarios para retirar su tarjeta PUNCH?

El IFARHU informó que los beneficiarios deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de retirar la tarjeta.

Además, deberán verificar que el saldo correspondiente aparezca reflejado en su aplicación PUNCH antes de acudir a la entrega.

La institución destacó que esta jornada permitirá avanzar en la distribución de las tarjetas y los desembolsos del PASE-U a estudiantes de comunidades de difícil acceso.