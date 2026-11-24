El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo este martes 24 de noviembre el tercer sorteo regional de la Lotería Fiscal. El evento se desarrolló en las instalaciones de Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, y se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la institución y por RPC TV.
Ganadores del tercer sorteo de la Lotería Fiscal Regional
Ganadores de B/.1,000.00
-
Margarita de Castillo
Flor Record
Edith Dumas
Leslie Atencio
Juan Carlos Chin
Blanca Cedeño
Reinaldo Douglas
José Anguizola
Suyitza Rose
María Hernández
Ganadores de B/.5,000.00
-
Miguel Calvo
Arsenio González
Jocabed Vargas
Oldemar Candanedo
Evelyn Dawkins
David Delgado
Zael Fuentes
Steicy Jaramillo
Osiris Centeno
Giovanelli Cianca
Ganadores de B/.10,000
- Nedelka Afú
- María Martínez
- Idalia González
- Reinaldo Morales
- Luz Hernández