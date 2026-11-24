El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario de agroferias para este miércoles 25 noviembre de 2026, con una jornada de venta de alimentos a precios accesibles en la provincia de Panamá Oeste. La actividad comenzará a las 8:00 a.m., por lo que se recomienda a los consumidores acudir temprano y llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.