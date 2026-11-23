El Gobierno Nacional y representantes de Minera Panamá sostuvieron este lunes 23 de noviembre de 2026 su primera reunión, tras el anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el inicio de conversaciones formales. Durante el encuentro, la empresa aceptó cinco condiciones establecidas por el Estado panameño para cualquier eventual avance en el proceso.

La reunión fue encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, junto con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. Según informó el Gobierno, el encuentro tuvo un carácter estrictamente informativo y permitió comunicar a la empresa las condiciones del Estado y los pasos previstos para escuchar a la ciudadanía.

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La Comisión Interministerial explicó que cualquier avance en las conversaciones estará condicionado al cumplimiento de cinco pilares fundamentales:

Propiedad de los recursos naturales: los minerales pertenecen a Panamá y son propiedad del Estado panameño.

Máximo beneficio para Panamá: garantizar mayores recursos económicos para el país, más empleos para los panameños y oportunidades de desarrollo económico y social.

Soberanía nacional: el Estado panameño mantiene la autoridad exclusiva sobre el territorio nacional, incluidos sus espacios terrestres, marítimos y aéreos.

Protección ambiental: asegurar el cumplimiento de los más altos estándares ambientales aplicables, mediante mecanismos efectivos e independientes de fiscalización y verificación.

Respeto a la Constitución: cualquier decisión deberá ajustarse estrictamente a la Constitución Política de Panamá y al ordenamiento jurídico vigente.

De acuerdo con el comunicado oficial, Minera Panamá aceptó las condiciones expuestas por el Gobierno, cuyo cumplimiento será indispensable para cualquier eventual avance en las conversaciones.

La Comisión Interministerial enfatizó que esta primera reunión no representa una decisión sobre el futuro de la mina, sino el establecimiento de las bases para un proceso de diálogo.

El Gobierno también señaló que se contempla un mecanismo de participación ciudadana para escuchar las opiniones de los panameños antes de adoptar cualquier determinación relacionada con la actividad minera.