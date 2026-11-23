Copa Airlines , en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), realizará una feria de empleo este jueves 26 de noviembre de 2026, dirigida a personas interesadas en trabajar en el sector aeronáutico. La jornada se desarrollará en la sede del INADEH en Los Andes Mall, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

La convocatoria contempla oportunidades laborales para agentes de rampa y agentes de servicio a pasajeros, con requisitos específicos para cada posición.

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Feria de empleo de Copa Airlines: ¿cuáles son las vacantes disponibles?

1. Agentes de rampa

Para esta posición, Copa Airlines solicita los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Tener estudios secundarios completos.

Contar con licencia de conducir vigente, requisito indispensable para el puesto.

Tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y días feriados.

2. Agentes de servicio a pasajeros

Los interesados en esta vacante deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Tener estudios secundarios completos.

Contar con un nivel de inglés avanzado.

Tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y días feriados.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Copa Airlines?

De acuerdo con la convocatoria, las personas interesadas pueden postularse escaneando los códigos QR incluidos en los anuncios oficiales, correspondientes a cada una de las posiciones disponibles.

Los aspirantes deben revisar los requisitos de la vacante de su interés y tomar en cuenta la fecha, el horario y el lugar establecidos para la feria de empleo.