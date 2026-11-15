Avión de Copa Airlines roza aeronave de carga en Miami: dos pasajeros reciben atención médica

Un avión de Copa Airlines , procedente de Ciudad de Panamá, estuvo involucrado en una colisión en tierra con una aeronave de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, la noche del sábado 14 de noviembre de 2026. El incidente dejó dos pasajeros con afectaciones preliminarmente reportadas como menores, según informó la aerolínea.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:00 p. m. , cuando el vuelo CM427 , operado por un Boeing 737-800NG, realizaba maniobras de rodaje hacia la terminal después de aterrizar.

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¿Qué ocurrió con el avión de Copa Airlines en Miami?

De acuerdo con la información preliminar divulgada por Copa Airlines, el extremo del ala izquierda de su aeronave entró en contacto con un avión de carga de otra compañía mientras ambas unidades se desplazaban por las calles de rodaje del aeropuerto.

Los principales detalles del incidente son:

Vuelo: CM427 de Copa Airlines.

Ruta: Ciudad de Panamá–Miami.

Aeronave: Boeing 737-800NG.

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

Hora aproximada: 9:00 p. m.

Lugar: Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos.

Pasajeros: 166.

Tripulación: seis integrantes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:



Incidente del vuelo CM427 en el Aeropuerto Internacional de Miami pic.twitter.com/KeCTS9RnVX — Copa Airlines (@CopaAirlines) November 15, 2026

La aeronave logró llegar a la puerta de la terminal, donde los pasajeros desembarcaron de manera segura.

Dos pasajeros recibieron atención médica tras el incidente

Copa Airlines informó que dos pasajeros fueron atendidos por paramédicos del aeropuerto debido a afectaciones que, según los reportes preliminares, fueron consideradas menores.

Los otros pasajeros y los seis miembros de la tripulación se encontraban en buen estado de salud, de acuerdo con la información proporcionada por la compañía.

No se han detallado las características de las afectaciones ni se ha informado sobre la necesidad de hospitalización.

Copa Airlines colaborará con investigación en Estados Unidos

La aerolínea lamentó los inconvenientes ocasionados a los pasajeros y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades aeronáuticas estadounidenses en la investigación del incidente.

Las causas de la colisión todavía no han sido determinadas, por lo que corresponderá a las autoridades establecer las circunstancias en las que ambas aeronaves entraron en contacto durante el rodaje.

¿Cómo consultar el estado de los vuelos de Copa Airlines?

Los pasajeros que tengan viajes programados pueden consultar el estado de sus itinerarios mediante los canales oficiales de la compañía:

Sitio web: www.copaair.com.

Aplicación móvil: Copa Airlines.

Atención al cliente: canales oficiales de asistencia de la aerolínea.

Hasta el momento, la información proporcionada no confirma cancelaciones ni afectaciones generales en los vuelos entre Panamá y Estados Unidos relacionadas con este incidente.