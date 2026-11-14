Agroferias del IMA: lugares y horarios para el lunes 16 y martes 17 de noviembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la programación de 12 agroferias para el lunes 16 y martes 17 de noviembre de 2026, en diferentes puntos del país, donde los consumidores podrán acudir para adquirir productos alimenticios.

De acuerdo con el calendario divulgado por la institución, todas las jornadas comenzarán desde las 8:00 a. m. Los asistentes deberán llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

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Agroferias del IMA para el lunes 16 de noviembre

El IMA programó cuatro agroferias para el lunes 16 de noviembre en las siguientes ubicaciones:

Panamá Oeste: cancha de Altos de San Francisco, en Guadalupe, distrito de La Chorrera.

Chiriquí: cancha comunal de San Pablo Viejo, distrito de David.

Panamá: gimnasio de Chilibre, distrito de Panamá.

Panamá Este: comunidad de La 8, en Tortí, distrito de Chepo.

Horario: desde las 8:00 a. m.

Agroferias del IMA para el martes 17 de noviembre

Para el martes 17 de noviembre, la institución anunció ocho agroferias en los siguientes puntos:

Chiriquí: cancha comunal de San Andrés, distrito de Bugaba.

Colón: plaza Bomba Market, en Nuevo Providencia, distrito de Colón.

Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de Bisira, distrito de Kankintú.

Los Santos: parque central de Guararé cabecera, distrito de Guararé.

Panamá: predios de la Gobernación de Panamá, en Calidonia, distrito de Panamá.

Darién: terrenos de la Feria de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

Veraguas: casa comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

Panamá Oeste: parque de Bejuco, distrito de Chame.

Horario: desde las 8:00 a. m.

¿Qué deben llevar los asistentes a las agroferias del IMA?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario recordó a los ciudadanos que deben acudir con:

Cédula de identidad personal.

Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.