Ministerio Público investiga por incendiarismo ataque contra periodista Rolando Rodríguez.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Superior de San Miguelito inició una investigación por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo, tras el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez , del diario La Prensa, ocurrido durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en Brisas del Golf.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) señaló que la investigación podría ampliarse si durante las diligencias se detecta la posible comisión de otras conductas delictivas.

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Fiscalía de San Miguelito investiga ataque contra Rolando Rodríguez

De acuerdo con el Ministerio Público, fiscales superiores y funcionarios de la institución se encuentran en el lugar de los hechos realizando las diligencias correspondientes.

Estas actuaciones tienen como objetivo recabar los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

La Procuraduría también rechazó categóricamente cualquier acto que atente contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

¿Qué ocurrió en la residencia del periodista Rolando Rodríguez?

El ataque se registró durante la madrugada de este sábado en la residencia del periodista, ubicada en Brisas del Golf.

Según la información divulgada, un individuo lanzó un objeto contra la vivienda, lo que provocó una explosión y el incendio de dos vehículos estacionados en la propiedad.

La esposa de Rodríguez se encontraba dentro de la residencia al momento del incidente, pero logró salir ilesa.

El hecho también generó pronunciamientos de rechazo del presidente José Raúl Mulino y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).