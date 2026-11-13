Prima de antigüedad: CSS tiene 252 cheques pendientes de retiro y hace llamado a exfuncionarios

CSS: cheques pendientes de retiro por prima de antigüedad

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a sus excolaboradores para que se acerquen a retirar los cheques correspondientes a prima de antigüedad y otros derechos laborales que permanecen pendientes de cobro. La institución informó que actualmente mantiene 252 cheques sin retirar, por lo que solicita a los beneficiarios realizar el trámite a la brevedad posible.

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De acuerdo con la CSS, los pagos pendientes se distribuyen de la siguiente manera:

116 cheques correspondientes a prima de antigüedad.

Descarga la lista aquí: Prima de Antigüedad (Cheques)

136 cheques relacionados con otros derechos laborales.

Descarga la lista aquí: Otros Derechos (Cheques)

¿Dónde retirar los cheques pendientes de la CSS?

@CSS

Los exfuncionarios que tengan pagos pendientes deben acudir al Departamento de Pago, Empleadores y Otros Derechos, ubicado en:

Lugar: edificio 519, Clayton, ciudad de Panamá.

Piso: tercero.

Departamento: Pago, Empleadores y Otros Derechos.

La institución recomienda a los antiguos colaboradores acercarse para gestionar el retiro de los cheques correspondientes.

Teléfonos de la CSS para consultar sobre los cheques

Los excolaboradores que necesiten información adicional pueden comunicarse a los siguientes números:

513-1575

513-1665

La CSS reiteró la importancia de que los beneficiarios retiren sus cheques lo antes posible, con el objetivo de hacer efectivo el cobro de los pagos laborales pendientes.