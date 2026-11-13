Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2026 - 14:42

Prima de antigüedad: CSS tiene 252 cheques pendientes de retiro y hace llamado a exfuncionarios

La CSS mantiene 252 cheques pendientes de retiro por prima de antigüedad y otros derechos laborales. Conoce dónde acudir y los teléfonos de consulta.

CSS: cheques pendientes de retiro por prima de antigüedad 

CSS: cheques pendientes de retiro por prima de antigüedad 

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a sus excolaboradores para que se acerquen a retirar los cheques correspondientes a prima de antigüedad y otros derechos laborales que permanecen pendientes de cobro. La institución informó que actualmente mantiene 252 cheques sin retirar, por lo que solicita a los beneficiarios realizar el trámite a la brevedad posible.

De acuerdo con la CSS, los pagos pendientes se distribuyen de la siguiente manera:

  • 116 cheques correspondientes a prima de antigüedad.

Descarga la lista aquí: Prima de Antigüedad (Cheques)

  • 136 cheques relacionados con otros derechos laborales.

Descarga la lista aquí: Otros Derechos (Cheques)

¿Dónde retirar los cheques pendientes de la CSS?

Los exfuncionarios que tengan pagos pendientes deben acudir al Departamento de Pago, Empleadores y Otros Derechos, ubicado en:

  • Lugar: edificio 519, Clayton, ciudad de Panamá.

  • Piso: tercero.

  • Departamento: Pago, Empleadores y Otros Derechos.

La institución recomienda a los antiguos colaboradores acercarse para gestionar el retiro de los cheques correspondientes.

Teléfonos de la CSS para consultar sobre los cheques

Los excolaboradores que necesiten información adicional pueden comunicarse a los siguientes números:

  • 513-1575

  • 513-1665

La CSS reiteró la importancia de que los beneficiarios retiren sus cheques lo antes posible, con el objetivo de hacer efectivo el cobro de los pagos laborales pendientes.

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