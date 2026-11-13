Calle 7 Panamá: conoce cuándo inicia la temporada 29 y dónde verla

Calle 7 Panamá regresa este lunes 16 de noviembre con nuevos y favoritos competidores.

La espera terminó para los seguidores de Calle 7 Panamá . Este próximo lunes 16 de noviembre arrancará la temporada 29 del programa, luego de dos semanas de vacaciones tras la gran final de su edición número 28.

Durante una entrevista en el programa Tu Mañana, el presentador Daniel Domínguez adelantó que esta nueva temporada llegará con nuevos rostros y competidores favoritos del público, lo que promete renovar la emoción de las competencias.

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¿Cuándo inicia la temporada 29 de Calle 7 Panamá?

La nueva temporada de Calle 7 Panamá comenzará este lunes 16 de noviembre, marcando el regreso de los competidores a las pruebas y desafíos que caracterizan al programa.

Según adelantó Daniel Domínguez, los seguidores podrán ver caras nuevas y también el regreso de participantes que se han ganado el cariño de la audiencia.

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¿Dónde ver Calle 7 Panamá?

Los seguidores podrán sintonizar la temporada 29 de Calle 7 Panamá a través de:

Telemetro: señal de televisión.

Canales oficiales: plataformas digitales del programa como medcomgob.

¿Quiénes fueron los campeones de la temporada 28?

En la temporada 28, Raziel y Zory se coronaron campeones, convirtiéndose en los ganadores de esa edición de la competencia.

Con el inicio de una nueva temporada, Calle 7 Panamá se prepara para reencontrarse con su audiencia y presentar nuevos desafíos, competidores y momentos de emoción. La expectativa está puesta en conocer quiénes serán los protagonistas de esta edición número 29.