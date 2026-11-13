Biblioteca José Daniel Crespo de Pesé es declarada no habitable tras terremoto del 9 de octubre

Biblioteca José Daniel Crespo de Pesé. SINAPROC

Por Ana Canto La Biblioteca Pública José Daniel Crespo, ubicada en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, fue declarada no habitable luego de una evaluación técnica realizada por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de ingeniería municipal, tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que la inspección identificó condiciones estructurales poco favorables en el inmueble, por lo que se recomendó su cierre temporal como medida preventiva para proteger a los colaboradores y usuarios.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

¿Por qué recomiendan cerrar la Biblioteca José Daniel Crespo de Pesé? De acuerdo con MiCultura, la evaluación efectuada por los equipos técnicos de Sinaproc e ingeniería municipal determinó que las condiciones actuales de la edificación no son adecuadas para su ocupación. La biblioteca pública José Daniel Crespo de Pesé ha sido declarada no habitable tras una evaluación técnica realizada por personal de Sinaproc e ingeniería municipal, informó @MiCulturaPma.



La inspección determinó condiciones estructurales poco favorables en el inmueble, luego… pic.twitter.com/YeuaQiH3SU — Telemetro Reporta (@TReporta) November 13, 2026