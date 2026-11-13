Herrera Nacionales -  13 de noviembre de 2026 - 16:10

Biblioteca José Daniel Crespo de Pesé es declarada no habitable tras terremoto del 9 de octubre

MiCultura informó que la biblioteca José Daniel Crespo de Pesé fue declarada no habitable tras una inspección técnica por daños asociados al terremoto.

Biblioteca José Daniel Crespo de Pesé.

Biblioteca José Daniel Crespo de Pesé.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

La Biblioteca Pública José Daniel Crespo, ubicada en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, fue declarada no habitable luego de una evaluación técnica realizada por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de ingeniería municipal, tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre de 2026.

El Ministerio de Cultura (MiCultura) informó que la inspección identificó condiciones estructurales poco favorables en el inmueble, por lo que se recomendó su cierre temporal como medida preventiva para proteger a los colaboradores y usuarios.

¿Por qué recomiendan cerrar la Biblioteca José Daniel Crespo de Pesé?

De acuerdo con MiCultura, la evaluación efectuada por los equipos técnicos de Sinaproc e ingeniería municipal determinó que las condiciones actuales de la edificación no son adecuadas para su ocupación.

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