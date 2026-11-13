IFARHU actualiza pagos de becas 2026 y PASE-U: más de 582,000 estudiantes recibieron sus dineros

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó sobre los avances en los pagos de las becas del Concurso General 2026, los beneficios vigentes y el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con cifras actualizadas al 9 de noviembre de 2026.

Según el informe, 582,825 estudiantes han recibido el segundo pago del PASE-U, mientras que 68,144 beneficiarios del Concurso General de Becas nuevas 2026 también han recibido sus desembolsos.

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IFARHU: ¿cuántos estudiantes han recibido los pagos del Concurso General de Becas 2026?

El IFARHU detalló que el Concurso General de Becas nuevas 2026 contempla 118,019 nuevos beneficiarios, con una inversión total prevista de B/.61,566,367.

Hasta el 9 de noviembre, la institución había efectuado pagos a 68,144 estudiantes, por un monto de B/.25,455,260.

Esto representa aproximadamente el 57.7% de los beneficiarios contemplados para este programa.

Por su parte, el informe de las becas vigentes de 2026 registra 76,189 beneficiarios, con desembolsos que ascienden a B/.24,558,397.59.

PASE-U 2026: avances del primer y segundo pago

En cuanto al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), el IFARHU presentó las siguientes cifras:

Primer pago del PASE-U: contempla una inversión de B/.87,907,890 para beneficiar a 801,399 estudiantes, correspondiente al pago por matrícula.

Segundo pago del PASE-U: se han realizado desembolsos a 582,825 estudiantes, por un monto de B/.64,089,980, correspondientes a la asistencia educativa del mes de octubre.

Las cifras reflejan los avances registrados por la institución hasta el 9 de noviembre de 2026.

El IFARHU continúa con el proceso de pagos de sus programas educativos, según los avances reflejados en el informe institucional.