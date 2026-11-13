Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2026 - 10:01

Costo de la gasolina y el diésel desde este viernes 13 hasta el 27 de noviembre en Panamá

La mayor rebaja para las próximas semanas corresponderá al diésel, cuyo precio disminuirá B/.0.103 por litro. Conozca el costo del gasolina.

Costo de la gasolina y el diésel en Panamá

Costo de la gasolina y el diésel en Panamá

@secenergiapanama
Ana Canto
Por Ana Canto

Los precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá registrarán una reducción a partir de este viernes 13 y hasta el 27 de noviembre de 2026, con disminuciones en la gasolina de 95 octanos, la gasolina de 91 octanos y el diésel.

La mayor rebaja corresponderá al diésel, cuyo precio disminuirá B/.0.103 por litro, seguido de la gasolina de 95 octanos y la de 91 octanos.

Lista del costo de la gasolina y el diésel hasta el 27 de noviembre

Panamá y Colón

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.231

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.102

  • Diésel: B/.1.434

Arraiján y La Chorrera

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.234

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.104

  • Diésel: B/.1.437

Antón

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.236

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.107

  • Diésel: B/.1.440

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.239

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.110

  • Diésel: B/.1.442

Chitré y Santiago

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.244

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.115

  • Diésel: B/.1.448

Las Tablas

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.247

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.117

  • Diésel: B/.1.450

David

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.252

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.123

  • Diésel: B/.1.456

Frontera y Boquete

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.255

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.125

  • Diésel: B/.1.458

Volcán

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.257

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.128

  • Diésel: B/.1.461

Cerro Punta

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.260

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.131

  • Diésel: B/.1.464

Puerto Armuelles

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.263

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.133

  • Diésel: B/.1.466

Changuinola

  • Gasolina de 95 octanos: B/.1.281

  • Gasolina de 91 octanos: B/.1.152

  • Diésel: B/.1.485

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