Costo de la gasolina y el diésel desde este viernes 13 hasta el 27 de noviembre en Panamá

Los precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá registrarán una reducción a partir de este viernes 13 y hasta el 27 de noviembre de 2026, con disminuciones en la gasolina de 95 octanos, la gasolina de 91 octanos y el diésel.
Lista del costo de la gasolina y el diésel hasta el 27 de noviembre
Panamá y Colón
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.231
Gasolina de 91 octanos: B/.1.102
Diésel: B/.1.434
Arraiján y La Chorrera
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.234
Gasolina de 91 octanos: B/.1.104
Diésel: B/.1.437
Antón
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.236
Gasolina de 91 octanos: B/.1.107
Diésel: B/.1.440
Penonomé, Aguadulce y Divisa
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.239
Gasolina de 91 octanos: B/.1.110
Diésel: B/.1.442
Chitré y Santiago
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.244
Gasolina de 91 octanos: B/.1.115
Diésel: B/.1.448
Las Tablas
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.247
Gasolina de 91 octanos: B/.1.117
Diésel: B/.1.450
David
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.252
Gasolina de 91 octanos: B/.1.123
Diésel: B/.1.456
Frontera y Boquete
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.255
Gasolina de 91 octanos: B/.1.125
Diésel: B/.1.458
Volcán
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.257
Gasolina de 91 octanos: B/.1.128
Diésel: B/.1.461
Cerro Punta
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.260
Gasolina de 91 octanos: B/.1.131
Diésel: B/.1.464
Puerto Armuelles
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.263
Gasolina de 91 octanos: B/.1.133
Diésel: B/.1.466
Changuinola
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Gasolina de 95 octanos: B/.1.281
Gasolina de 91 octanos: B/.1.152
Diésel: B/.1.485