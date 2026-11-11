Gasolina y diésel bajan de precio en Panamá desde el viernes 13 de noviembre: así quedan los costos

Precio de la gasolina en Panamá baja este viernes 13 de noviembre

Los precios de la gasolina de 95 y 91 octanos y del diésel bajo en azufre disminuirán en Panamá a partir de las 6:00 a. m. del viernes 13 de noviembre de 2026, según la nueva tabla de precios máximos de venta al público establecida por la Secretaría Nacional de Energía.

La reducción será de B/.0.093 por litro para la gasolina de 95 octanos, B/.0.087 para la de 91 octanos y B/.0.103 para el diésel bajo en azufre.

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¿Cuánto costará la gasolina en Panamá desde el 13 de noviembre?

En las estaciones de servicio de Panamá y Colón, los nuevos precios máximos por litro serán:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.231 por litro.

Gasolina de 91 octanos: B/.1.102 por litro.

Diésel bajo en azufre: B/.1.434 por litro.

Los nuevos precios estarán vigentes desde el viernes 13 de noviembre, a las 6:00 a. m., hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 5:59 a. m.

Nuevos precios de la gasolina y el diésel por localidad

Los precios máximos establecidos por la Secretaría Nacional de Energía varían según la localidad.

Los precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá bajarán desde este viernes 13 de noviembre de 2026.



El litro de gasolina de 95 octanos bajará B/.0.093 y el de 91 octanos B/.0.087, mientras que el litro de diésel tendrá una reducción de B/.0.103. pic.twitter.com/GOZhYnFynF — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Precios máximos expresados en balboas por litro.

La actualización representa una reducción en los tres tipos de combustible respecto al período anterior.

La Secretaría Nacional de Energía establece estos precios máximos como parte de las revisiones periódicas aplicables a las estaciones de servicio del país.