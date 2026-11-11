Chanan Singh renuncia a la dirección del Sistema Penitenciario: ¿Qué motivó su salida?

Chanan Singh presentó su renuncia como director general del Sistema Penitenciario este miércoles 11 de noviembre de 2026, decisión que fue aceptada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

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De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Gobierno, la salida del funcionario responde a motivos personales. La entidad agradeció a Singh por su labor y el tiempo dedicado al servicio de la institución.

¿Por qué renunció Chanan Singh?

Aunque el comunicado oficial señala motivos personales, la salida del funcionario se produce después de que manifestara públicamente su inconformidad por la presencia de unidades de la Policía Nacional dentro de los centros.

Singh señaló que había solicitado respuestas sobre la permanencia de los agentes policiales en los pabellones y cuestionó que no se atendiera su planteamiento.

El exdirector sostuvo que, según la Ley 55 de 2003, la Policía Nacional debe encargarse de la seguridad externa de los centros penitenciarios, mientras que la seguridad interna corresponde a los custodios penitenciarios.

Fabián Camargo es designado como nuevo director general del Sistema Penitenciario, luego de que Chanan Singh presentó este miércoles su renuncia al cargo.



El Ministerio de Gobierno informa que la renuncia de Singh se da por motivos personales y fue aceptada por la ministra… pic.twitter.com/HhajD8zxv0 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Cuestionamientos por la seguridad en las cárceles

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Singh manifestó que estas condiciones dificultaban su trabajo para reorganizar el Sistema Penitenciario.

También insistió en la necesidad de establecer las responsabilidades de cada institución dentro de los centros carcelarios para avanzar en los cambios que consideraba necesarios.

Tras su salida, el Ministerio de Gobierno designó a Fabián Camargo como nuevo director general del Sistema Penitenciario, con la responsabilidad de dar continuidad a la gestión institucional.