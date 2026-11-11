Aprehenden a cuatro personas tras intento de robo en empresa de la Zona Libre de Colón

Un intento de robo se registró en una empresa dedicada al envío de mercancías hacia Cuba, ubicada dentro de la Zona Libre de Colón, donde cuatro personas ingresaron con pasamontañas y armas de fuego.

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La situación fue controlada gracias a la intervención de unidades de la Policía Nacional y personal de seguridad de la Zona Libre de Colón, quienes lograron la aprehensión de los involucrados.

¿Cómo ocurrió el intento de robo en la Zona Libre de Colón?

De acuerdo con el jefe de la Zona Policial de Colón, Arémogenes Argüelles, la Policía Nacional recibió una llamada de alerta por parte del personal de seguridad e inmediatamente brindó apoyo.

El oficial explicó que fueron aprehendidas cuatro personas: dos adultos y dos menores de edad. Según los primeros informes, los involucrados ya habían despojado de sus pertenencias a los propietarios de la empresa, a quienes amenazaron apuntándoles con un arma de fuego.

Cuatro delincuentes intentaron cometer un robo en una empresa de envíos de paquetes en la Zona Libre de Colón. El hecho fue frustrado por la @policiadepanama; entre los aprehendidos hay dos menores de edad. pic.twitter.com/9LQ39p7zc4 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Autoridades buscan el arma de fuego

Tras las aprehensiones, las autoridades mantienen las diligencias junto a la Fiscalía para ubicar el arma de fuego presuntamente utilizada durante el hecho y realizar el levantamiento de los indicios correspondientes.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.