Coclé Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 11:55

Doble homicidio en Antón: asesinan a tiros a una pareja frente a su hijo

Un hombre de 47 años y una mujer de 36 fueron asesinados a tiros en una residencia de Las Guías Occidente, Antón. Un niño de 9 años pidió ayuda a vecinos.

Doble homicidio en Antón: hombre y mujer son asesinados a tiros ante un menor

Doble homicidio en Antón: hombre y mujer son asesinados a tiros ante un menor

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Un hombre de 47 años y una mujer de 36 años fueron asesinados a tiros dentro de una residencia ubicada en Las Guías Occidente, distrito de Antón, provincia de Coclé. El doble homicidio ocurrió en presencia de su hijo de 9 años, quien, al percatarse de la gravedad de lo sucedido, acudió a pedir ayuda a los vecinos.

De acuerdo con la información preliminar, ambas víctimas recibieron varios disparos mientras se encontraban en la vivienda.

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Niño de 9 años pidió ayuda tras el doble homicidio en Antón

Tras el ataque, el menor salió en busca de ayuda y alertó a los vecinos sobre lo ocurrido. Sin embargo, el hombre y la mujer ya habían fallecido.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre los responsables del doble homicidio ni las circunstancias que motivaron el ataque.

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