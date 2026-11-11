Doble homicidio en Antón: asesinan a tiros a una pareja frente a su hijo

Un hombre de 47 años y una mujer de 36 años fueron asesinados a tiros dentro de una residencia ubicada en Las Guías Occidente, distrito de Antón, provincia de Coclé. El doble homicidio ocurrió en presencia de su hijo de 9 años, quien, al percatarse de la gravedad de lo sucedido, acudió a pedir ayuda a los vecinos.
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Niño de 9 años pidió ayuda tras el doble homicidio en Antón
Tras el ataque, el menor salió en busca de ayuda y alertó a los vecinos sobre lo ocurrido. Sin embargo, el hombre y la mujer ya habían fallecido.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre los responsables del doble homicidio ni las circunstancias que motivaron el ataque.