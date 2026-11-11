Doble homicidio en Antón: asesinan a tiros a una pareja frente a su hijo

Doble homicidio en Antón: hombre y mujer son asesinados a tiros ante un menor

Un hombre de 47 años y una mujer de 36 años fueron asesinados a tiros dentro de una residencia ubicada en Las Guías Occidente, distrito de Antón , provincia de Coclé. El doble homicidio ocurrió en presencia de su hijo de 9 años, quien, al percatarse de la gravedad de lo sucedido, acudió a pedir ayuda a los vecinos.

De acuerdo con la información preliminar, ambas víctimas recibieron varios disparos mientras se encontraban en la vivienda.

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Niño de 9 años pidió ayuda tras el doble homicidio en Antón

Un hombre de 47 años y una mujer de 36 años fueron asesinados de varios disparos en su propia residencia en el sector de Las Guías Occidente de Antón. pic.twitter.com/rHgKC26IxX — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

Tras el ataque, el menor salió en busca de ayuda y alertó a los vecinos sobre lo ocurrido. Sin embargo, el hombre y la mujer ya habían fallecido.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre los responsables del doble homicidio ni las circunstancias que motivaron el ataque.