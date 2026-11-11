Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 11:03

IFARHU: calendario de entrega de la tarjeta PUNCH para este jueves 12 de noviembre

El IFARHU informó que continuará con la entrega de las nuevas tarjetas de pago del PASE-U en el Colegio San Félix, en la comarca Ngäbe Buglé.

Pago del PASE-U por el IFARHU. 

Pago del PASE-U por el IFARHU. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que este jueves 12 de noviembre de 2026 continuará con la entrega de las nuevas tarjetas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé.

IFARHU: entrega de la tarjeta PASE-U en Ngäbe Buglé

Comarca Ngäbe Buglé

Kankintú

  • Mununí
  • Piedra Roja

Nole Duima

  • Jodeberi
  • Hato Chami

Centro de recepción

  • Colegio San Félix

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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