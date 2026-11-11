Sectores de Panamá Norte afectados por falta de agua: conozca las comunidades

Sectores de Panamá Norte afectados por falta de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) dio a conocer que varias comunidades de Panamá Norte presentan un suministro irregular de agua potable debido a una incidencia en una tubería de 10 pulgadas, ubicada en el puente de Chilibre, según la información divulgada sobre la afectación.

Se informó que se coordinan los trabajos necesarios para reparar la tubería y restablecer el servicio en los sectores afectados.

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Contenido de interés: Trabajos del IDAAN programados para la semana del 11 al 15 de noviembre en potabilizadoras

¿Qué sectores de Panamá Norte están afectados por la falta de agua?

Entre las comunidades que registran irregularidades en el suministro se encuentran:

Las Cuevas.

Tomasa Villarreal.

Chilibrillo.

La Esperanza.

Chilibre Centro.

Las Vegas.

Altos de Agua Bendita.

Sectores comprendidos desde Chilibrillo hasta Camping Resort.

Otras comunidades ubicadas a lo largo de la vía Boyd Roosevelt.

Por el momento, no se ha informado una hora estimada para el restablecimiento del suministro de agua potable en las zonas afectadas.