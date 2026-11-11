Acodeco revela irregularidades en productos, surtidores de combustible y balanzas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 2,919 incumplimientos en un total de 40,242 verificaciones metrológicas realizadas a nivel nacional hasta septiembre de 2026. Las inspecciones abarcaron surtidores de combustible, productos envasados, pesas, balanzas y tanques de gas de 25 libras, entre otros artículos y equipos comerciales.
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¿Qué irregularidades detectó la Acodeco durante las inspecciones?
Entre las principales actividades de fiscalización desarrolladas por el Departamento de Metrología se encuentran:
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Surtidores de combustible: 1,167 verificaciones, con 24 incumplimientos.
Contenido neto de productos envasados: 35,279 verificaciones, de las cuales 1,044 presentaron resultados no conformes.
Pesas y balanzas: 201 verificaciones, con 32 incumplimientos.
Verificaciones especiales: 2,199 resultados, de los cuales 1,162 presentaron incumplimientos.
La institución también realizó inspecciones de materiales de construcción, grasas utilizadas en pailas y freidoras, calidad del arroz y tanques de gas de 25 libras.
En el caso de los cilindros de gas, las revisiones incluyeron aspectos relacionados con la conexión, tara y rotulado, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones metrológicas.
Acodeco exhorta a denunciar irregularidades en comercios
La Acodeco explicó que estas verificaciones buscan garantizar que los consumidores reciban las cantidades y medidas anunciadas por los establecimientos comerciales.
Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar posibles irregularidades relacionadas con el peso, contenido neto, medidas o instrumentos de medición utilizados en los comercios, a través de sus canales oficiales de atención.