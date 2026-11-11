Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2026 - 10:25

Acodeco revela irregularidades en productos, surtidores de combustible y balanzas

La Acodeco registró 2,919 incumplimientos en 40,242 verificaciones realizadas hasta septiembre de 2026, según su informe de fiscalización metrológica.

Acodeco exhorta a denunciar irregularidades en comercios

Acodeco exhorta a denunciar irregularidades en comercios

@Acodeco
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectó 2,919 incumplimientos en un total de 40,242 verificaciones metrológicas realizadas a nivel nacional hasta septiembre de 2026. Las inspecciones abarcaron surtidores de combustible, productos envasados, pesas, balanzas y tanques de gas de 25 libras, entre otros artículos y equipos comerciales.

De acuerdo con el informe institucional, 37,323 verificaciones cumplieron con los parámetros evaluados, mientras que el 7.3% presentó resultados no conformes. En comparación, durante 2025 se registraron 51,963 verificaciones, de las cuales 6,523 presentaron incumplimientos, equivalentes al 12.6%.

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¿Qué irregularidades detectó la Acodeco durante las inspecciones?

Entre las principales actividades de fiscalización desarrolladas por el Departamento de Metrología se encuentran:

  • Surtidores de combustible: 1,167 verificaciones, con 24 incumplimientos.

  • Contenido neto de productos envasados: 35,279 verificaciones, de las cuales 1,044 presentaron resultados no conformes.

  • Pesas y balanzas: 201 verificaciones, con 32 incumplimientos.

  • Verificaciones especiales: 2,199 resultados, de los cuales 1,162 presentaron incumplimientos.

La institución también realizó inspecciones de materiales de construcción, grasas utilizadas en pailas y freidoras, calidad del arroz y tanques de gas de 25 libras.

En el caso de los cilindros de gas, las revisiones incluyeron aspectos relacionados con la conexión, tara y rotulado, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones metrológicas.

Acodeco exhorta a denunciar irregularidades en comercios

La Acodeco explicó que estas verificaciones buscan garantizar que los consumidores reciban las cantidades y medidas anunciadas por los establecimientos comerciales.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar posibles irregularidades relacionadas con el peso, contenido neto, medidas o instrumentos de medición utilizados en los comercios, a través de sus canales oficiales de atención.

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