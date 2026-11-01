Acodeco prepara aplicación móvil para denunciar comercios: así funcionará la nueva herramienta

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se encuentra en la fase final de preparación de una aplicación móvil que permitirá a los consumidores presentar quejas y denuncias directamente desde sus teléfonos celulares.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, explicó que la plataforma tendrá un funcionamiento dinámico e interactivo y permitirá enviar reportes acompañados de fotografías para facilitar la evaluación de posibles irregularidades.

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"En el momento en que usted denuncie, tome la foto y reporte, pasará inmediatamente a un contact center en el cual harán, con inteligencia artificial, una revisión de qué denuncias sí cumplen con los parámetros", detalló el funcionario.

¿Qué irregularidades se podrán denunciar ante Acodeco?

Según la información proporcionada por la entidad, la herramienta permitirá reportar situaciones que podrían representar incumplimientos de las normas de protección al consumidor, entre ellas:

- Publicidad engañosa.

- Precios que no estén a la vista del consumidor.

- Venta de productos vencidos.

- Incumplimiento de los descuentos para jubilados.

- Irregularidades relacionadas con los descuentos para personas con discapacidad.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se encuentra en la fase final para el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá a los ciudadanos presentar quejas y denuncias directamente desde sus teléfonos celulares.



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La plataforma utilizará inteligencia artificial como parte de la revisión inicial de los reportes. Además, permitirá dar seguimiento al proceso de investigación y a las posibles sanciones que correspondan a los comercios señalados.

¿Presentar una denuncia significa que el comercio será sancionado?

No necesariamente. Acodeco aclaró que el envío de un reporte ciudadano no significa automáticamente que exista una infracción.

Cada caso deberá pasar por la evaluación correspondiente y cumplir con los procedimientos establecidos antes de determinar si existe una irregularidad y si procede alguna sanción.

La institución destacó que la participación de los consumidores será importante para identificar posibles incumplimientos y fortalecer la vigilancia del mercado.

Por el momento, la aplicación se encuentra en su fase final de preparación. La información suministrada no precisa una fecha oficial de lanzamiento ni el nombre de la plataforma.