Mayer Mizrachi presenta balance de "Chantin pa' la Gente": 42 familias ya cuentan con vivienda propia

Chantin pa' la Gente supera el millón de dólares en donaciones

Un total de 42 familias ya han recibido sus viviendas a través del programa Chantin pa' la Gente, impulsado por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi , quien presentó un balance de los avances de esta iniciativa social destinada a brindar soluciones habitacionales a familias en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con las cifras compartidas por el alcalde, el proyecto registra un 33.1% de cumplimiento de su meta de 127 viviendas , mientras continúa la ejecución de las unidades pendientes.

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¿Cuántas viviendas ha entregado Chantin pa' la Gente?

El balance del programa presenta los siguientes resultados:

42 viviendas entregadas a familias beneficiarias.

8 viviendas en camino , que forman parte de las próximas entregas.

77 viviendas pendientes de ejecución.

127 viviendas como meta total del proyecto.

Las 42 viviendas entregadas representan aproximadamente el 33.1% del objetivo establecido, mientras que las unidades en camino y pendientes completan el total proyectado.

Ya puedes saber donde queda cada chantin, por que numero vamos y cuanto del dinero donado hemos invertido. https://t.co/wOPmfhckU9 pic.twitter.com/4lhLDhLQgq — Mayer Mizrachi (@Mayer) November 1, 2026

Chantin pa' la Gente supera el millón de dólares en donaciones

Otro de los datos destacados del informe es la recaudación de $1,016,149.00, producto de las donaciones recibidas para apoyar el desarrollo del programa.

Los aportes de ciudadanos y aliados del sector privado forman parte de los recursos destinados a impulsar las soluciones habitacionales contempladas en la iniciativa.

El programa busca facilitar el acceso a viviendas dignas para familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad social.

¿Cuánto tiempo falta para completar las 127 viviendas?

Según el indicador de seguimiento presentado por el proyecto, al momento del reporte restaban 85 días para alcanzar la meta de entrega de las 127 soluciones habitacionales.

Este plazo corresponde a la cuenta regresiva publicada en el balance y está sujeto al avance de las obras y las próximas entregas.

Por el momento, el informe no detalla las fechas individuales de entrega de las ocho viviendas en camino ni el cronograma específico de las 77 unidades restantes.

El alcalde Mayer Mizrachi compartió estas cifras como parte del seguimiento al programa Chantin pa' la Gente, que continúa desarrollándose con el apoyo de donantes y aliados.