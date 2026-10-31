Sismo de magnitud 6.1 sacude Panamá hoy 31 de octubre: epicentro cerca de Tonosí

Un sismo de magnitud preliminar 6.1 se registró este sábado 31 de octubre de 2026, a las 10:50 a.m., con epicentro a 18 kilómetros al este de Tonosí, según el reporte inicial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con la información preliminar emitida por la entidad científica.

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Sismo en Panamá hoy: magnitud, hora y epicentro

El Instituto de Geociencias compartió los siguientes datos del evento sísmico:

Fecha: sábado 31 de octubre de 2026.

Hora: 10:50:19 a.m. (hora local).

Magnitud preliminar: 6.1.

Profundidad: 10 kilómetros.

Epicentro: 18 kilómetros al este de Tonosí, Panamá.

Estado del reporte: preliminar.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: PRELIMINAR

Fecha: 2026-10-31

Hora: 10:50:19AM hora local

Magnitud: 6.1

Profundidad: 10km

Localizado en Panamá a 18km al este de Tonosí pic.twitter.com/J8OkU6jV4W — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 31, 2026

Debido a que se trata de un informe inicial, la magnitud, profundidad y localización del sismo podrían ser ajustadas tras el análisis de los especialistas.

Evacúan edificio y se activan alarmas tras el sismo

Tras el movimiento sísmico, se reportó la evacuación de un edificio y la activación de alarmas, aunque todavía no se han precisado la ubicación del inmueble ni las circunstancias de la evacuación.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye un balance oficial de personas afectadas o daños materiales.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Instituto de Geociencias, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y los organismos de emergencia.