Inversión de carriles por fiestas patrias: conoce los horarios y tramos habilitados desde el 30 de octubre

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito informó sobre el operativo de inversión de carriles que se aplicará en distintos puntos de la vía hacia el interior del país y durante el retorno de los viajeros, como parte de las medidas de movilidad por las festividades patrias.

El dispositivo comenzará este viernes 30 de octubre y contempla horarios especiales para el sábado 31 de octubre, así como para el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre.

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¿Dónde habrá inversión de carriles para viajar al interior?

Viernes 30 de octubre

Desde este viernes, la inversión de carriles estará habilitada hasta las 7:00 p.m. en los siguientes tramos:

- Desde la avenida de Los Mártires hasta Panamá Pacífico.

- Desde el puente Perurena, en Arraiján, hasta TCT, en Vista Alegre.

Sábado 31 de octubre

Para este sábado, el operativo se desarrollará de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en los siguientes puntos:

- Desde El Nazareno, en La Chorrera, hasta Campana, en Capira.

- Desde Sajalices hasta San José, en San Carlos.

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito informó que desde hoy viernes 30 de octubre se habilitará hasta las 7:00 p.m. la inversión de carriles hacia el interior del país, desde la avenida de Los Mártires hasta Panamá Pacífico, así como desde el puente Perurena, en… pic.twitter.com/KXEdsvdh0w — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2026

¿Cuándo será la inversión de carriles para el retorno?

Para facilitar el regreso de los viajeros hacia la ciudad de Panamá, la inversión de carriles está prevista para el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre, en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

El dispositivo se aplicará en estos tramos:

- Desde El Nance, en San Carlos, hasta Sajalices, en Capira.

- Desde Campana, en Capira, hasta El Nazareno, en La Chorrera.

Recomendaciones para los conductores

La Policía Nacional exhortó a los conductores a respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, mantener una velocidad prudente y evitar maniobras riesgosas.

Además, recomendó verificar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de emprender el viaje, para reducir el riesgo de incidentes en carretera.