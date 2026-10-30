¿Quiénes no tendrán clases desde el lunes 2 de noviembre? Estos son los días libres por Fiestas Patrias

¿Quiénes no tendrán clases desde el lunes 2 de noviembre?

Los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de Panamá tendrán modificaciones en sus jornadas de clases durante la primera semana de noviembre de 2026, con motivo de las Fiestas Patrias . El calendario del Ministerio de Educación (MEDUCA) establece días libres para conmemorar las principales fechas históricas del país.

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¿Qué días no tendrán clases los estudiantes en noviembre de 2026?

Estas son las fechas que deben tener en cuenta los estudiantes y padres de familia:

Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos.

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.

Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de la Villa de Los Santos.

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El calendario escolar oficial, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 49 del 8 de septiembre de 2025, contempla expresamente como días libres por Fiestas Patrias el 3, 4, 5 y 10 de noviembre. El 2 de noviembre, Día de los Difuntos, figura en las referencias del calendario difundidas por el MEDUCA, aunque no aparece entre los días libres expresamente enumerados en el texto del decreto.

¿Los trabajadores también tendrán libre desde el 2 de noviembre?

Las disposiciones para los trabajadores son diferentes de las establecidas para los estudiantes.

El lunes 2 de noviembre, las oficinas públicas nacionales y municipales deberán cerrar a partir de la 1:00 p.m., de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.º 26 del 15 de octubre de 2026.

Por su parte, el miércoles 4 de noviembre se ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales mediante el Decreto Ejecutivo N.º 27, con excepciones para los servicios esenciales.

Estas medidas no significan que todos los trabajadores del sector privado tengan descanso obligatorio durante los mismos días.

Las familias deben mantenerse atentas a las comunicaciones de sus centros educativos sobre cualquier actividad o ajuste adicional en la programación escolar.