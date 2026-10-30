Salvador Internacionales -  30 de octubre de 2026 - 11:00

Presidente Bukele lanza despliegue militar en Haití: ''Los rescataremos por las buenas o por las malas''

El Presidente del Salvador desplegó más de 2,000 militares en Haití para localizar a cuatro soldados desaparecidos tras un ataque de pandillas armadas.

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Presidente Bukele despliega más de 2,000 militares en Haití.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el despliegue de más de 2,000 militares en Haití para localizar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, luego de que grupos armados atacaran el vehículo blindado en el que regresaban a su base, en las afueras de Puerto Príncipe.

El mandatario aseguró que sus tropas rescatarán a los uniformados ''por las buenas o por las malas''. Como parte de la operación, fueron trasladados vehículos blindados y helicópteros para reforzar las acciones de búsqueda.

Bukele también manifestó que la misión cuenta con autorización de los niveles internacionales y nacionales. Además, afirmó que El Salvador financia el 90% de esta operación, aunque no precisó el presupuesto total ni los países que brindan apoyo técnico.

Aumenta la preocupación por la violencia en Haití

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió sobre el incremento de los enfrentamientos en Puerto Príncipe, donde mujeres y niños figuran entre las personas heridas que llegan a sus hospitales.

Según la información difundida por la entidad, la violencia se intensificó después de la desaparición de los militares salvadoreños, mientras se reportaron explosiones provocadas por drones en el noreste de la capital haitiana.

El despliegue representa al menos el 10% del pie de fuerza del Ejército salvadoreño, estimado en 20,000 efectivos en 2021. Mientras continúan las tensiones en Haití, el paradero de los cuatro soldados sigue sin conocerse.

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