Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2026 - 10:00

Joven de 26 años muere en Merca Panamá: intentaron reanimarlo durante 45 minutos

Un joven de aproximadamente 26 años falleció en Merca Panamá tras sufrir una emergencia médica. Personal de salud realizó maniobras de reanimación.

Joven de 26 años muere en Merca Panamá

Joven de 26 años muere en Merca Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un joven de aproximadamente 26 años falleció en las instalaciones de Merca Panamá durante la tarde del jueves 29 de octubre de 2026, luego de sufrir una emergencia médica. La empresa Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. informó sobre el hecho y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del fallecido.

Personal de salud intentó reanimar al joven en Merca Panamá

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la administración, el joven presentó una emergencia de salud mientras se encontraba en el centro de acopio y comercialización.

Ante la situación, el personal de salud realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 45 minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de respuesta, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Merca Panamá expresa condolencias y ofrece colaboración

Mediante un comunicado, la administración de Merca Panamá lamentó el fallecimiento y manifestó su solidaridad con los familiares y allegados del joven.

Asimismo, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de la emergencia médica que provocó el fallecimiento. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del hecho mediante las diligencias correspondientes.

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