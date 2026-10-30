Fallece Luis Ortiz, exmánager de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

Luis Ortiz, exmánager de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

El béisbol panameño está de luto tras conocerse el fallecimiento de Luis Ortiz , exdirigente y mánager de la Selección Nacional de Panamá durante el Preclásico Mundial y el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 . La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) lamentó su partida y destacó su vinculación con el desarrollo de este deporte en el país.

Luis Ortiz estuvo vinculado al béisbol nacional tanto en funciones dirigenciales como en la conducción de la selección panameña.

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Entre sus responsabilidades más destacadas figura su participación como mánager de Panamá durante el proceso del Preclásico Mundial y el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

Además, estuvo relacionado con la firma de jugadores panameños que lograron llegar a las Grandes Ligas, entre ellos:

Randall Delgado

Christian Bethancourt

Johan Camargo

La Federación Panameña de Béisbol lamentó el fallecimiento de Luis Ortiz, exdirigente y mánager de la Selección Nacional de Panamá en el Preclásico Mundial y el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.



Ortiz fue una figura vinculada al desarrollo del béisbol nacional y estuvo… pic.twitter.com/p0YUjJsGMu — Rpc Radio (@rpc_radio) October 30, 2026

Su trayectoria estuvo ligada al desarrollo del talento nacional y a las oportunidades de crecimiento de peloteros panameños en el béisbol profesional.

FEDEBEIS lamenta el fallecimiento de Luis Ortiz

La Junta Directiva de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de Luis Ortiz ante su fallecimiento.

La institución manifestó su pesar por la pérdida de una figura que estuvo vinculada al desarrollo del béisbol panameño y a la representación del país en competencias internacionales.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las causas de su fallecimiento.