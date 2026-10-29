Aeropuerto de Tocumen refuerza vigilancia por aumento de aves migratorias en Panamá

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reforzó las medidas de vigilancia y control de fauna ante el aumento del tránsito de aves migratorias en Panamá durante esta semana. La medida busca reducir el riesgo de impactos con aeronaves durante las operaciones de despegue y aterrizaje, informó la administración de la terminal aérea.

La institución explicó que el aeropuerto se encuentra dentro de un corredor biológico utilizado por aves que migran entre Norteamérica y Sudamérica, lo que requiere mantener medidas preventivas durante las temporadas de mayor desplazamiento.

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¿Cuántas aves migratorias pasarán por Panamá en 2026?

De acuerdo con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, entre el inicio de 2026 y el 31 de octubre se estima un acumulado de 8.2 millones de pasos de aves migratorias por Panamá, considerando tanto el desplazamiento de sur a norte como el retorno de norte a sur de las mismas poblaciones.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, @tocumenaero, reforzó la vigilancia y las medidas de control de fauna al registrarse esta semana un mayor tránsito de aves migratorias.



La medida busca reducir el riesgo de impactos con aeronaves durante los aterrizajes y despegues.



El… pic.twitter.com/Pl3xj3zd7a — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

La administración aeroportuaria aclaró que esta cifra corresponde a los movimientos migratorios y no necesariamente a 8.2 millones de aves diferentes.

Además, señaló que el acumulado continuará aumentando durante las próximas semanas, debido a que el tránsito de aves se extenderá hasta la primera semana de diciembre.

Tocumen intensifica medidas para prevenir impactos con aeronaves

El aeropuerto informó que esta semana se registra el mayor flujo de aves migratorias de la temporada, mientras que en los próximos días se espera una disminución gradual de su tránsito.

Ante esta situación, Tocumen mantendrá activas las siguientes medidas preventivas:

Vigilancia permanente: seguimiento de la presencia de aves en el entorno aeroportuario.

Dispersión de fauna: acciones para reducir la concentración de aves en zonas de riesgo.

Manejo del entorno: medidas destinadas a disminuir los peligros asociados con la presencia de fauna durante las operaciones aéreas.

Estas labores buscan fortalecer la seguridad operacional y reducir la posibilidad de impactos entre aves y aeronaves.

Panamá, corredor de aves migratorias

La ubicación geográfica de Panamá convierte al país en una ruta de paso para numerosas aves migratorias que se desplazan entre Norteamérica y Sudamérica.

Durante esta época del año se desarrolla el movimiento de retorno de norte a sur, lo que incrementa temporalmente la presencia de aves en diferentes regiones del territorio nacional.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reiteró que mantendrá las labores de vigilancia y control de fauna durante el periodo migratorio para garantizar condiciones más seguras en las operaciones aéreas.