Sismo de magnitud 5.1 sacude Panamá este jueves 29 de octubre: epicentro cerca de Tonosí

Un sismo de magnitud 5.1 se registró a las 8:42 a.m. de este jueves 29 de octubre de 2026, con epicentro localizado a 24 kilómetros al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGUP).

El movimiento sísmico fue reportado por la entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país.

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¿Dónde fue el epicentro del sismo de este jueves en Panamá?

El Instituto de Geociencias (@igcpanamaup) informa que un sismo de magnitud 5.1 se registró a las 8:42 a.m. de este jueves, localizado a 24 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos. pic.twitter.com/QKOvFOVr9Y — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Geociencias, los datos del evento son los siguientes:

Magnitud: 5.1.

Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.

Hora: 8:42 a.m.

Ubicación: 24 kilómetros al noroeste de Tonosí.

Provincia: Los Santos.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa la profundidad del movimiento sísmico ni reporta daños materiales o personas afectadas.