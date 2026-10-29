Alcaldía de Santiago suspende desfile cívico del 9 de noviembre tras afectaciones por el terremoto

La Alcaldía de Santiago informó que el desfile cívico previsto para el próximo 9 de noviembre fue suspendido, atendiendo las recomendaciones de las autoridades competentes ante las afectaciones ocasionadas por el terremoto registrado el 9 de octubre de 2026.

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¿Por qué hacen desfiles el 9 de noviembre en Santiago?

La actividad conmemora la adhesión de Santiago a la gesta separatista de Panamá de Colombia, ocurrida en noviembre de 1903.

Suspensión del desfile y seguridad de la población

La Alcaldía manifestó que comprende el significado de estas celebraciones para la provincia de Veraguas, así como su importancia para las micro, pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y el comercio en general.

Sin embargo, señaló que la decisión se tomó con responsabilidad, luego de sostener reuniones y mesas de trabajo con representantes de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa), el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Educación (Meduca) y otros sectores involucrados.

Las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 9 de octubre mantienen a las instituciones y a los estamentos de seguridad enfocados en la atención de las comunidades afectadas y en la evaluación de los daños.

La Alcaldía de Santiago informó que atendiendo a las recomendaciones de las autoridades competentes, se ha suspendido el desfile cívico del 9 de noviembre, fecha en que se celebra la adhesión de Santiago a la gesta separatista de Panamá de Colombia en 1903.



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Impacto económico en Santiago

La suspensión del desfile también representa un desafío para los comercios y emprendedores que esperan estas fechas para dinamizar sus actividades económicas.

La Alcaldía reconoció la importancia de las celebraciones patrias para la economía local, pero reiteró que la decisión responde a las recomendaciones de las autoridades competentes y a la necesidad de priorizar la seguridad de la población.