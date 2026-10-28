Precio de la gasolina en Panamá: combustible de 95 y 91 octanos baja desde el 30 de octubre

Precio de la gasolina en Panamá

Los precios del combustible en Panamá registrarán nuevos ajustes a partir del viernes 30 de octubre de 2026, según informó la Secretaría Nacional de Energía (SNE). Las gasolinas de 95 y 91 octanos tendrán una reducción en su precio por litro, mientras que el diésel bajo en azufre experimentará un ligero incremento.

Los nuevos precios máximos de venta al público entrarán en vigor a pocos días del inicio de las Fiestas Patrias, período en el que numerosos conductores se trasladan hacia distintas provincias del país.

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¿Cuánto bajará la gasolina en Panamá desde el 30 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría Nacional de Energía, las variaciones por litro serán las siguientes:

Gasolina de 95 octanos: bajará B/.0.097 por litro.

Gasolina de 91 octanos: bajará B/.0.090 por litro.

Diésel bajo en azufre: aumentará B/.0.021 por litro.

Habrá cambios en los precios máximos de venta de los combustibles líquidos en Panamá desde este viernes 30 de octubre.



El litro de gasolina de 95 octanos bajará B/.0.097 por litro, y la de 91 octanos disminuirá B/.0.090.



El litro de diésel subirá B/.0.021. pic.twitter.com/JGce0RCSNh — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

De esta manera, los conductores que utilizan gasolina de 95 octanos tendrán una reducción de 9.7 centésimos por litro, mientras que quienes utilizan gasolina de 91 octanos pagarán 9 centésimos menos por litro.

En contraste, el diésel registrará un aumento de 2.1 centésimos por litro respecto al período anterior.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los nuevos precios del combustible?

La Secretaría Nacional de Energía estableció el siguiente período de vigencia:

Inicio: viernes 30 de octubre de 2026, a las 6:00 a.m.

Finalización: viernes 13 de noviembre de 2026, a las 5:59 a.m.

Los ajustes corresponden a los precios máximos de venta al público establecidos para los combustibles líquidos en Panamá.

Los precios finales por litro pueden variar según la región del país, conforme a la tabla oficial de la Secretaría Nacional de Energía.