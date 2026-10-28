Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2026 - 15:37

Atención, conductores: MOP anuncia cierre parcial en la vía Centenario por reparación de puente

El MOP realizará trabajos de reparación en la losa de un puente de la vía Centenario, a la altura de Cerro Patacón, con cierre parcial del tránsito.

MOP anuncia cierre parcial en la vía Centenario 

MOP anuncia cierre parcial en la vía Centenario 

MOP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció trabajos de reparación de la losa del puente ubicado en la vía Centenario, a la altura de Cerro Patacón, que provocarán un cierre parcial de la circulación vehicular en este importante corredor de la ciudad de Panamá.

Las labores están programadas para iniciar el jueves 29 de octubre de 2026, como parte de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial.

Contenido de interés: MOP suspende trabajos en la Panamericana y otras vías de Panamá por las Fiestas Patrias 2026

MOP: ¿Dónde será el cierre parcial de la vía Centenario?

La intervención se realizará en el puente ubicado a la altura de Cerro Patacón, donde se restringirá parcialmente la circulación mientras se ejecutan los trabajos de reparación de la losa.

Los conductores que utilizan esta vía deberán tomar precauciones ante posibles afectaciones al tránsito durante el desarrollo de las labores.

El comunicado no precisa los horarios del cierre ni los carriles que serán intervenidos.

En esta nota:
Seguir leyendo

MOP informa: Daños en puente dejan incomunicadas a 50 viviendas y afectan acceso a escuela

Ministro del MOP detalla avances de rehabilitación de vías y puentes tras el terremoto

MOP anuncia reducción de un carril en la vía Panamericana en Santiago de Veraguas

Recomendadas

Más Noticias