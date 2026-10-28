Atención, conductores: MOP anuncia cierre parcial en la vía Centenario por reparación de puente

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció trabajos de reparación de la losa del puente ubicado en la vía Centenario, a la altura de Cerro Patacón, que provocarán un cierre parcial de la circulación vehicular en este importante corredor de la ciudad de Panamá.

Las labores están programadas para iniciar el jueves 29 de octubre de 2026, como parte de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura vial.

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MOP: ¿Dónde será el cierre parcial de la vía Centenario?

El @MOPPma realizará trabajos de reparación de la losa del puente ubicado en la vía Centenario, a la altura de Cerro Patacón, desde este jueves 29 hasta el lunes 30 de octubre, por lo que habrá un cierre parcial de la circulación vehicular. pic.twitter.com/LURSN2YErd — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

La intervención se realizará en el puente ubicado a la altura de Cerro Patacón, donde se restringirá parcialmente la circulación mientras se ejecutan los trabajos de reparación de la losa.

Los conductores que utilizan esta vía deberán tomar precauciones ante posibles afectaciones al tránsito durante el desarrollo de las labores.

El comunicado no precisa los horarios del cierre ni los carriles que serán intervenidos.