¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 28 de octubre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo miercolito del 28 de octubre de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 9 - 8 - 4 - 3
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 44 - 88 - 40 - 84 - 49
Chakatín le pegó al primer premio del sorteo miercolito del 28 de octubre de 2026:
PRIMER PREMIO: 7533
RESULTADOS DEL SORTEO MIERCOLITO DEL 28 DE OCTUBRE
PRIMER PREMIO: 7533
Letras: CCDB
Serie: 15
Folio: 14
SEGUNDO PREMIO: 2673
TERCER PREMIO: 2458