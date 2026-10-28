¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo miercolito del 28 de octubre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín ! El cabaloso anunció esta semana los números de la pirámide del sorteo miercolito del 28 de octubre de 2026.

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Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 9 - 8 - 4 - 3

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 44 - 88 - 40 - 84 - 49

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo miercolito del 28 de octubre de 2026:

PRIMER PREMIO: 7533

RESULTADOS DEL SORTEO MIERCOLITO DEL 28 DE OCTUBRE

PRIMER PREMIO: 7533

Letras: CCDB

Serie: 15

Folio: 14

SEGUNDO PREMIO: 2673

TERCER PREMIO: 2458